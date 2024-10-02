Темпы роста розничного кредитования в РФ продолжили снижаться в сентябре

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что замедление темпов роста наблюдается не только в части льготной ипотеки, но и во всем сегменте розничного кредитования. Это происходило, судя по данным анализа, в июле–августе, а также продолжилось в сентябре.

При этом значимых изменений в плане корпоративного кредитования не было зафиксировано — оперативные данные не показывают критических отклонений. По данным ЦБ, темпы роста корпоративного кредитования в августе оставались высокими — 1,9%.

Заботкин объяснил, почему корпоративное кредитование замедляется медленнее, чем розничное. По его словам, это связано с высоким инвестиционным спросом, когда экономике требуется более высокая инвестиционная активность.

Ранее ЦБ зафиксировал рост стоимости кредитного риска физических лиц. Во втором квартале 2024 года она превысила среднеисторический уровень.