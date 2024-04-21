Фото - © В теплицах Серпухова подготовили 40 тысяч саженцев овощей/Гореловский Валерий

сегодня в 03:36

Рассаду овощных культур и цветов вырастили в сельхозпредприятии Серпухова, сообщили в пресс-службе округа.

Около 40 000 штук овощной рассады и 8 000 цветов вырастили в хозяйстве.

«Всего здесь 15000 квадратных метров теплиц. На постоянной основе заняты четыре человека, на посадку привлекаются дополнительные кадры», — сказала главный агроном предприятия Ольга Григорьева.

О важности развития сельского хозяйства в регионе неоднократно заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Московской области действуют сразу несколько мер поддержки фермеров: программа «Подмосковные 10 гектаров», предоставление участков без торгов, гранты на развитие семейной фермы.