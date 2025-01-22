В Талдомском округе собрано 15,7 тыс тонн урожая картофеля в 2024 году

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин встретился с руководством агрофирмы «Бунятино». Основная тема — перспективы и тренды развития отрасли. Участники встречи обсудили актуальные точки роста, проблематику, с которой сталкивается сельхозпроизводитель, необходимые ресурсы для стабильного развития, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи аграриям были предложены меры поддержки, сопровождение на каждом этапе реализации инвестпроектов предприятия.

Общая площадь сельхозугодий в хозяйстве агрофирмы «Бунятино» составляет 3 200 га. За последние 5 лет предприятием было введено порядка 1 000 га. В 2024 году собрано 15,7 тыс. тонн урожая семенного картофеля. В этом же году предприятие приступило к реализации проекта по установке теплиц по производству мини клубней оздоровленного безвирусного семенного картофеля сортов российской селекции.

По предварительным данным в 2025 году предприятие планирует до 800 га увеличить яровой сев и завершить проект по установке теплиц для выращивании элитного и репродукционного семенного картофеля, в которых будет налажен технологический процесс производства, способный обеспечить получение оптимального уровня урожайности, количественного выхода стандартной фракции семенных клубней и качество семенного картофеля в соответствии с требованиями действующих на настоящий момент государственных стандартов и других нормативных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.