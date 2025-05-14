В США рухнули цены на яйца

В США в апреле резко подешевели яйца. При этом еще в марте стоимость этого продукта была рекордной высокой, сообщает «Коммерсант».

По данным американского Бюро статистики по рынку труда, в апреле 2025 года розничная цена на яйца составила 5,12 доллара за дюжину. Товар подешевел на 12,7% по сравнению с мартовской стоимостью.

Это стало первым месячным снижением на яйца с октября 2024 года. Кроме того, апрельская динамика оказалась крупнейшим снижением цен на этот товар с марта 1984 года.

При этом еще в марте 2025 года яйца в США стоили рекордно дорого. Цена за дюжину составляла 6,23 доллара.

Эксперты отмечают, что цены на этот товар все еще остаются высокими в Соединенных Штатах. К примеру, в апреле 2024 года средняя цена на яйца в США была 2,86 доллара за дюжину. На увеличение стоимости повлияло сокращение предложения на рынке из-за вспышки птичьего гриппа.

Аналитики ожидают, что товар продолжит дешеветь в мае и июне.

В апреле цены на яйца в Турции выросли до 250 лир за упаковку. Это произошло из-за экспорта в США.