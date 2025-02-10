В США прекратят выпуск одноцентовых монеток

В США больше не будут выпускать одноцентовые монетки из-за «расточительной» стоимости их производства, сообщает « Интерфакс ».

Остановить выпуск решил американский президент Дональд Трамп. Он дал соответствующий приказ Минфину.

Дональду Трампу посоветовал остановить выпуск одноцентовых монет Илон Маск, который сейчас занимает должность главы департамента эффективности государственного управления (DOGE).

Как заявил американский президент, производство одноцентовой монеты обходилось стране больше чем в два цента. Он назвал это «расточительным».

Ранее Монетный двор США заявил об убытках в 85,3 млн долларов в прошлом году на почти 3,2 млрд произведенных одноцентовых монет.

Ранее Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает 100 млрд долларов неизвестным лицам. У этих людей нет личного номера соцстрахования или временного документа, удостоверяющего личность.