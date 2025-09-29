В США может начаться шатдаун из-за разногласий по бюджету

В ночь со среды на четверг в США может начаться шатдаун, если демократы и республиканцы не договорятся о финансировании федеральных органов.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с четырьмя ведущими лидерами Конгресса для обсуждения угрозы остановки работы правительства. Основное разногласие связано с расходами на медицинское страхование, которые Трамп предлагает сократить, обвиняя демократов в избыточном финансировании этой сферы, в том числе для нелегальных мигрантов.

«Администрация Дональда Трампа старается усилить давление на лидеров демократов в Конгрессе, которые на текущий момент пока что отказываются голосовать за республиканский бюджет на следующий год. Одним из противоречий являются расходы на медстраховки, которые Трамп хотел бы подсократить. Потому что он обвиняет тех, кто эту сферу финансирует в том, что они дают много денег нелегальным мигрантам», — пояснил Дудаков.

Эксперт отметил, что в последний момент демократы могут пойти на уступки и согласиться с требованиями президента.

«Эффект от шатдауна будет крайне незначительным. Причем как в американской экономике, так и в мировой, потому что все-таки это не дефолт США, а приостановка работы. В Америке в случае шатдауна пострадают те районы, те округа, где проживает большое количество чиновников», — заключил политолог.

Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если Конгресс не примет хотя бы временную резолюцию о финансировании, федеральные ведомства могут быть закрыты на неопределенное время. Самый продолжительный шатдаун в истории США длился 35 дней и произошел во время первого срока Дональда Трампа.