В США хотят построить 10 новых ядерных реакторов

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Американская компания Westinghouse планирует построить 10 новых ядерных реакторов в соответствии с майскими указаниями президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Организация ведет переговоры на соответствующую тему с властями. Строительство новых ядерных реакторов обойдется в 75 млрд долларов.

В мае Трамп приказал главе Минэнерго обеспечить строительство десяти крупных ядерных реакторов. Эти новые установки должны быть возведены к 2030 году.

Также президент США хочет увеличить объемы ядерной энергетики в стране в 4 раза к 2050 году. Трамп поручил обеспечить предоставление ресурсов для перезапуска закрытых атомных электростанций.