В Солнечногорске запустили производство систем для распределения техногазов

Компания «РТ Инженерные Системы» реализовала инвестиционный проект на территории индустриального парка «Есипово», управляющей компанией которого является корпорация развития Московской области (КРМО). На новом предприятии в Солнечногорске компания запустила производство систем подачи и распределения процессных особо чистых газовых сред. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Для размещения производственных мощностей в индустриальном парке «Есипово» компания выбрала промышленный коворкинг «Индастриал сити», созданный в формате «Подмосковье индастриал». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 100 млн рублей. В рамках проекта компания создала 40 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — рассказала зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В индустриальном парке «Есипово» компания «РТ Инженерные Системы» производит полный спектр оборудования для безопасного непрерывного снабжения технологического оборудования более 30 различными специальными газами и газовыми смесями для предприятий электронной промышленности, фармацевтических и химических производств.

«Наше производство организовано на уровне международных стандартов, что позволяет конкурировать с ведущими иностранными производителями и разрабатывать продукцию, которая не уступает по своим характеристикам импортным аналогам», — отметил руководитель «РТ Инженерные системы» Сергей Аракелян.

На сегодняшний день компания реализовывает ряд крупных проектов по поставке и обвязке технологического оборудования как на промышленных предприятиях, так и в исследовательских центрах по всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.