В Солнечногорске 24 предприятия получили господдержку в 2024 году

Итоги инвестиционного развития Солнечногорска подвели на совете директоров промышленных предприятий при главе городского округа. На встрече отметили потенциал роста, рассказали о мерах поддержки и наградили представителей бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе совета приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, депутат Мособлдумы Сергей Маликов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко, начальник ИФНС России по г. Солнечногорск Наталья Симакова, представители областных министерств, российских банков, организаций «Россети Московский регион», «Газпром теплоэнерго Московской области», ведущих предприятий округа.

Спикеры отметили, что в настоящее время в округе реализуют 62 инвестиционных проекта, и инвестиционный климат в округе сохраняет потенциал для роста.

«В Солнечногорске есть все — и перерабатывающая промышленность, и особая экономическая зона, которая развивается, новые очереди появляются. Растет бизнес, появляется новый. Это говорит о том, что есть еще точки роста для Солнечногорска», — сказал Французов.

На совете озвучили, что поддержка предприятий по итогам обращений в МКУ «Мой бизнес» выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Так, в 2024 году 12 предпринимателям округа возместили часть затрат на приобретение оборудования, шести — на деятельность социальных предприятий, двум — на развитие бизнеса по франшизе и еще паре — на оплату торговых площадок по продажам товаров, работ и услуг онлайн. Также два промышленных предприятия получили субсидию на приобретение оборудования на сумму 40 млн рублей.

«Мы гордимся, что вдвое больше мер поддержки наши предприятия получили в этом году. Для меня важно, чтобы каждый, кто работает на благо округа, чувствовал поддержку. Ведь именно в сотрудничестве мы можем добиваться высоких результатов», — отметил глава округа Солнечногорск.

Депутат Мособлдумы Сергей Маликов подчеркнул, что Солнечногорск — один из лидеров федерального проекта «Выбирай свое». Он направлен на развитие импортозамещения в стране.

Предприятия наградили за вклад в развитие округа. Благодарственными письмами были отмечены «Сириус», «Солнечногорский стекольный завод», «Миксит», «Бобимекс», «Витраж», «Сладкий орешек», «Металлика-дизайн», «Королевская вода», «Сокол-Т», «ИльМио Мороженко», «Европласт», НПО «Экосистема», НПО «Стеклопластик», «Софос».

Также бизнесменам рассказали о мерах государственной поддержки предпринимательства в 2025 году, основных изменениях налоговой реформы и проконсультировали по иным вопросам.

На территории городского округа Солнечногорск зарегистрированы 8104 субъекта малого и среднего предпринимательства, 5597 индивидуальных предпринимателей и 2509 юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.