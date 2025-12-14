В Словакию из России поступило 33% газа от его общего количества

В настоящее время Словакия реализует стратегию по расширению спектра поставщиков и маршрутов энергоносителей. От общего количества газа в республику из России поступило 33% импорта, сообщает ТАСС .

Министр экономики республики Дениса Сакова сообщила, что в период с начала января по конец октября 2025 года доля российского газа в общем объеме импорта Словакии составила 33%.

«Словакия с января по конец октября этого года импортировала примерно 33% российского газа (от общего объема закупок этого вида энергетического сырья — ред.)», — сказала министр.

Сакова отметила, что за первые три квартала текущего года около 67% общего объема закупленного Словакией газа поступило из альтернативных источников.

Государство стремится к диверсификации поставок и логистики энергоносителей. В то же время министр уточнила, что Братислава рассматривает возможность совместного с Венгрией обращения в суд в связи с инициативой Еврокомиссии о введении запрета на импорт российского газа в страны ЕС.

