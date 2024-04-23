В Швейцарии разблокировали связанные с РФ активы на 290 млн франков Экономика сегодня в 12:37 Фото - © Unsplash.com

Правительство Швейцарии разблокировало связанные с Россией активы на 290 млн швейцарских франков в 2023 году. Это произошло после снятие санкций Евросоюза с некоторых лиц и уточнения происхождения ряда денежных средств, сообщает ТАСС.

Государственной секретариат экономики Швейцарии отметил, что юридические основания для заморозки активов не были соблюдены. Общая сумма заблокированных активов России сократилась на 150 млн швейцарских франков. Ряд лиц ранее исключили из санкционных списков Евросоюза. Именно на них ориентируется конфедерация.