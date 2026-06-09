В Шаховской продали самый дешевый участок Подмосковья в июне

Земельный участок в муниципальном округе Шаховская стал самым бюджетным лотом на торгах в Подмосковье с 1 по 5 июня 2026 года. Его годовая аренда по итогам аукциона составила 15 422,19 рубля, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 1 по 5 июня 2026 года в Московской области провели 98 аукционов по земельно-имущественным торгам. Комитет по конкурентной политике региона еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота в ходе торгов остается неизменной или повышается незначительно. Чаще всего такие участки расположены на расстоянии не менее 100 километров от Москвы, и для победы участнику достаточно предложить наибольшую цену среди претендентов.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.