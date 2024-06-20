В Щелкове состоится инвестиционный форум

Это отличная возможность для всех, кто хочет заявить о себе и получить финансирование для своих проектов. Вы сможете найти надежных партнеров и единомышленников, а также получить ценный опыт и новые знания.

Начало форума в 15:00.

«День предпринимателя» будет проходить в усадьбе Гребнево с 18 по 20 июля. Мероприятие соберет представителей малого и среднего бизнеса, руководителей компаний, а также всех тех, кто планирует открытие собственного дела для обмена опытом и знаниями в различных аспектах бизнеса. Гостей ждут дискуссионные площадки, «круглые столы», выставка мебельной индустрии и дизайна, а также обширная досуговая программа.

Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.