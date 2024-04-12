В РЖД не увидели подтверждения заявленным объемам перевозок угля в Тамань

РЖД: заявленные ОТЭКО поставки в Тамань не подтверждены договорами с угольщиками

«Российские железные дороги» (РЖД) не нашли подкрепления заявленных в адрес терминала ОТЭКО в порту Тамань перевозок угля реальными договорами на перевалку продукции. Об этом сообщает РБК .

Ранее коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов заявил, что заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило с мая текущего года пообещал обеспечить доставку 3 млн тонн угля в адрес терминала компании.

В феврале грузоотправители с целью снижения тарифов на перевалку своей продукции объявили бойкот ОТЭКО и сняли заявки на поставки угля в адрес Тамани. В апреле компания предложила угледобывающим компаниям и трейдерам переваливать уголь по цене $18 за тонну, что вдвое ниже ставок конца 2023 — начала 2024 годов.

В РЖД отметили, что порт не в состоянии обеспечить достигнутыми договоренностями заявленный объем угольных грузов. В компании призвали ОТЭКО воздержаться от распространения ложной информации и сосредоточиться на заключении реальных договоров.

Ранее Минтранс РФ совместно с РЖД предложил с 2025 года полностью отменить скидку на транспортировку угля по железной дороге. При этом понижающие коэффициенты временно не применялись с 2022 года.