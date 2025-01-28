В Рузе модернизируют контейнерный терминал

Компания «ЭПОХА» планирует модернизировать контейнерный терминал в Рузе. Общий объем инвестиций в проект составляет более 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «ЭПОХА» в начале 2024 года приобрела в Рузе участок, где раньше работало горнодобывающее предприятие. За год была восстановлена железная дорога и тепловоз, построены бетонные площадки для обработки контейнеров, отремонтированы помещения и уложен асфальт. Также компания заключила договор на эксплуатацию железной дороги, получила разрешение на обработку контейнеров и закупила технику и оборудование.

Ожидается, что терминал начнет работу уже в первом квартале 2025 года. Также в этом году планируется увеличить площадь и приобрести дополнительное погрузочно-разгрузочное оборудование. К 2026 году расчетная пропускная способность терминала составит 120 вагонов в сутки. К этому времени компания планирует создать около 100 новых рабочих мест.

Инвестор планирует начать сотрудничать с российской группой компаний в сфере железнодорожного транспорта и логистики, чтобы в скором времени охватить всю территорию РФ, а в перспективе выйти на международный рынок.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.