В Румынии месторождение-альтернатива газу из РФ может «накрыться медным тазом»

сегодня в 12:58

В Румынии может остановиться крупное месторождение газа Neptun Deep

Уменьшение зарплат руководства румынской госкомпании Romgaz может привести к угрозе разработке наиболее крупного газового месторождения Neptun Deep на шельфе Черного моря. Об этом сообщает « Прайм » со ссылкой на местный телеканал ProTV.

Neptun Deep находится в 160 километрах от румынского побережья Черного моря. Глубина месторождения составляет примерно два километра.

Его разрабатывают вместе румынская компания Romgaz и австрийская OMV Petrom. Им принадлежат по 50%.

Фирмы собирались вложить в проект до 4 млрд евро, чтобы добывать примерно 8 млрд кубометров газа ежегодно. В ЕС месторождение считается ключевой альтернативой российскому газу.

Во внутренних документах Romgaz говорится, что руководство не согласится с условиями вознаграждения, поэтому окажется уволено. Смена начальства приведет к шоку и окажет негативное воздействие на стабильность компании, поскольку инвесторы ее негативно воспримут.

