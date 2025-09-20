В Румынии месторождение-альтернатива газу из РФ может «накрыться медным тазом»
Фото - © Pxhere.com
Уменьшение зарплат руководства румынской госкомпании Romgaz может привести к угрозе разработке наиболее крупного газового месторождения Neptun Deep на шельфе Черного моря. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на местный телеканал ProTV.
Neptun Deep находится в 160 километрах от румынского побережья Черного моря. Глубина месторождения составляет примерно два километра.
Его разрабатывают вместе румынская компания Romgaz и австрийская OMV Petrom. Им принадлежат по 50%.
Фирмы собирались вложить в проект до 4 млрд евро, чтобы добывать примерно 8 млрд кубометров газа ежегодно. В ЕС месторождение считается ключевой альтернативой российскому газу.
Во внутренних документах Romgaz говорится, что руководство не согласится с условиями вознаграждения, поэтому окажется уволено. Смена начальства приведет к шоку и окажет негативное воздействие на стабильность компании, поскольку инвесторы ее негативно воспримут.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.