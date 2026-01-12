сегодня в 17:43

В Rostic’s опровергли информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве

В сети Rostic’s опровергли информацию о массовом закрытии столичных ресторанов из-за жалоб посетителей, сообщает ТАСС .

Ранее СМИ сообщали, что из-за массовых жалоб клиентов на качество еды и обслуживания в Москве закрываются рестораны сети быстрого питания Rostic’s.

«В московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет», — заявили в пресс-службе компании.

Представитель Rostic’s добавил, что рестораны временно закрываются для проведения реновации, реализуемой в рамках политики компании.

