В Rostic’s опровергли информацию о массовом закрытии ресторанов в Москве
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
В сети Rostic’s опровергли информацию о массовом закрытии столичных ресторанов из-за жалоб посетителей, сообщает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что из-за массовых жалоб клиентов на качество еды и обслуживания в Москве закрываются рестораны сети быстрого питания Rostic’s.
«В московском регионе порядка 400 ресторанов Rostic’s, ни о каком массовом закрытии речь не идет», — заявили в пресс-службе компании.
Представитель Rostic’s добавил, что рестораны временно закрываются для проведения реновации, реализуемой в рамках политики компании.
Ранее стало известно, что ушедшая из России американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала товарный знак десерта «МакФлурри».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.