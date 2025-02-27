В России запретили экспорт бензина с 1 марта по 31 августа

Российское правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина, он будет действовать с 1 марта по 31 августа текущего года, сообщает пресс-служба кабмина.

Данное ограничение не будет распространяться на поставки, которые делают непосредственные производители нефтепродуктов.

Это решение было принято в стране, чтобы сохранить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, поддержать экономику нефтепереработки, противодействовать «серому» экспорту автомобильного бензина.

Ранее экономист Александр Разуваев говорил, что бензин в России может подорожать на 10-20% в 2025 году. Несмотря на будущее подорожание, РФ останется государством, в котором бензин один из самых дешевых в мире.