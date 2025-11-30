В России зафиксировано 840 обращений о блокировках бизнес-счетов

Бизнес-сообщества фиксируют рост случаев блокировки расчетных счетов предпринимателей, в том числе без достаточных оснований, пишет газета «Известия» .

По данным Росфинмониторинга, с начала 2025 года поступило 840 обращений о блокировках. Как отмечают юристы, банки и налоговые органы часто действуют избыточно строго, особенно в рамках борьбы с неофициальными зарплатами и дроп-операциями.

Яркий пример — ИП без сотрудников, чей счет был заблокирован из-за непредставления расчета страховых взносов, хотя такая обязанность у него отсутствовала. После обращения в ФНС блокировку признали незаконной, указано в статье.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее признавала, что в ряде случаев кредитные организации «перегибают палку». При этом предпринимателям рекомендуют оперативно проверять основания блокировок через сервисы ФНС и готовить документы, подтверждающие отсутствие нарушений.

