В России вырос спрос на гибридные автомобили

В России за год спрос на гибридные автомобили вырос почти на 40%, пишут « Известия ».

Спрос на автомобили с гибридной установкой, то есть с бензиновым и электродвигателем, в этом году увили числя на 38%. При этом 93% в этом сегменте это китайские машины.

Больше всего популярны внедорожники. На втором месте минивэны.

Среди популярных гибридных автомобилей на российском рынке можно выделить Lixiang L6, Lixiang L7, Lixiang L9, Tank 500, Voyah Free и Voyah Dream.

По словам экспертов, интерес российских автомобилистов к новым гибридам из Китая растет. Например, популярность гибридных автомобилей марки Lixing в 5,2 раза.

Ранее эксперт Александр Коротков спрогнозировал тренды вторичного рынка автомобилей на IV квартал 2024 года. Первое место по популярности сохраняется за автомобилями отечественного производства.