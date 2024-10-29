В России вырос объем производимого сливочного масла

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В России за год вырос объем производимого сливочного масла на 3,51%

В России за год вырос объем производимого сливочного масла на 3,51%, импорт возрос на 9%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

С начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тыс. тонн сливочного масла. По сравнению с 2023 годом объем увеличился на 3,51%, сказано в сообщении.

Импорт продукта вырос на 9%. В Россию масло поставляют 22 зарубежных предприятии, количество импортеров предполагается увеличить, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сливочное масло в России подорожало более чем на 20%, но его дефицита нет.