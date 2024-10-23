Россиянам ответили, почему подорожало сливочное масло

Дефицита сливочного масла не ожидается, но цена будет расти

Сливочное масло в России подорожало более чем на 20%, что вызвано дефицитом сырья и растущими издержками. В некоторых магазинах продукт исчез с полок, однако в Минсельхозе заверяют, что дефицита масла нет и не предвидится, сообщает Общественное Телевидение России .

Крупные производители, включая «Простоквашино», сократили объемы производства и приостановили отгрузку, что также повлияло на цены. Средняя розничная цена масла достигла 1040,7 рубля за килограмм, что на 20,4% выше, чем в начале года.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отметил, что наценка торговых сетей может превышать 70%, что дополнительно сказывается на стоимости.

В то же время Минсельхоз и Национальный союз производителей молока не получали информации о значительном сокращении производства. С учетом роста изготовления сырого молока ожидается увеличение объемов переработанных продуктов.

«Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией. В январе–августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тыс. тонн сливочного масла, что примерно соответствует уровню прошлого года», — заявили в пресс-службе Минсельхоза.

С приближением зимы возможны колебания цен на молочную продукцию, так как осенью содержание коров становится дороже из-за необходимости дополнительных кормов. Эксперты предупреждают, что рост цен на сливочное масло будет продолжаться, и снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит.