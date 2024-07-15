В России увеличились траты на массовый персонал

Российские компании заявили, что их траты на вакансии массового персонала сопоставимы с тратами на руководителей из-за низкого спроса на работу в этой сфере, сообщает «Коммерсант» .

За год на одном рабочем месте может поработать несколько человек, которые не задерживаются в компаниях. Этот факт заметно увеличил траты работодателей на подбор кандидатов на массовые вакансии. Соответствующие выводы можно сделать на основе аналитической записки консалтинговой компании «Росэксперт».

Согласно данным опроса среди руководителей, дефицит персонала в настоящее время составляет 8%. Нехватка сотрудников вынуждает работодателей увеличивать зарплатные предложения, но вместе с тем растет и текучесть кадров.

Сервис «Авито Работа» подтвердил результаты опроса, проведенного «Росэкспером».

«Мы наблюдаем беспрецедентное увеличение потребности в сотрудниках складской логистики, особенно в сортировщиках, стикеровщиках и кладовщиках. Это напрямую связано с бурным развитием e-commerce и необходимостью обрабатывать возросшие объемы товаров. Также заметен устойчивый спрос на работников сферы обслуживания — официантов, горничных, работников кухни, что говорит о росте индустрии гостеприимства», — рассказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Артем Егоренков.

Ранее кандидат педагогических наук, специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова рассказала РИАМО, как родители могут помочь своим детям найти хорошую работу. Опираясь на свой опыт, они способны отличить ненадежные предложения с высокими рисками от по-настоящему хороших вариантов трудоустройства.