Родителям рассказали, как помочь подростку найти работу

Педагог: подростку перед его первой работой нужно рассказать о трудовом праве

Родители при помощи ребенку в поиске работы могут посмотреть вакансии на рынке труда, рассказать о возможных рисках, сообщила РИАМО кандидат педагогических наук, специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Преснова.

«Например, если работодатель обещает высокую оплату и при этом не заключает трудовой договор, высока вероятность обмана», — сказала Преснова.

Она отметила, что подростка важно познакомить с правовым законодательством в сфере труда несовершеннолетних: с какого возраста, сколько часов в день может работать ребенок и на какую зарплату претендовать. Так он научится грамотно и спокойно защищать свои права, общаясь с работодателем.

«Стремление заработать деньги также может быть связано с волонтерством. Возможно, подросток хочет помочь родственникам, приюту для собак, участвовать в сборе средств на благотворительность. Это говорит о развитом чувстве эмпатии и сопереживании другим: такой человек не пройдет мимо чужой беды», — рассказала специалист.

Преснова уточнила, что другая причина найти работу — желание определенных материальных благ, например, нового компьютера или телефона.

«Оплатить покупку могут родители, но в таком случае она будет меньше цениться подростком. Другое дело, когда ребенок хотя бы частично сам заработал на свои потребности — такую покупку он будет ценить намного больше», — разъяснила эксперт.

Она резюмировала, что первая зарплата — это событие, в честь которого можно организовать дома праздник.

«Подростку будет приятно, если родители отметят его достижения, стремление к самодостаточности и способность к ответственным решениям. Дети должны знать, что дома их всегда выслушают и поддержат в любых начинаниях», — заключила Преснова.