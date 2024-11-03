В России упала посещаемость торговых центров

С 21 по 27 октября посещаемость российских торговых центров снизилась на 4% год к году. Это связано с продолжающимся давлением онлайн-площадок, сообщает «Коммерсант» .

В Москве показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) за отчетный период снизился на 2% год к году, а в Петербурге — на 6%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев рассказал, что вторая половина октября является низким сезоном на рынке торговой недвижимости перед ростом посещаемости в период ноябрьских распродаж.

При этом, по словам президента Союза торгцентров Наталии Кермедчиевой, участники рынка уже не слишком активно продвигают традиционную «черную пятницу», так как распродажа уже не приносит ожидаемого эффекта.

Кермедчиева добавила, что в сентябре–октябре отдельные ритейлеры отмечали снижение трафика своих магазинов на 30–40% и в ближайшее время улучшение сложившейся ситуации не прогнозируется.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка может привести к банкротству торговых центров в России. Некоторые из них могут стать несостоятельными уже в ближайший год.