В России стабилизировалась ситуация с ценами на бензин Аи-95

Сорокин: ситуация с ценами на бензин Аи-95 выровнялась, повышение было временным

Первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что повышение цены на бензин Аи-95 было временным, в настоящее время ситуация стабилизировалась, пишет ТАСС со ссылкой на совместное заседание комитетов Госдумы.

«По 95-му бензину — там действительно в июле произошел всплеск оптовых цен. На данный момент, в течение последней недели, благодаря принятым мерам удалось данный всплеск подавить», — заявил Сорокин.

Первый замминистра подчеркнул, что оптово-розничная маржинальность на бензин Аи-92 и дизельное топливо находится на высоком уровне, а запас ее прочности очень большой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме задумались о введении квот на бензин после всплеска цен на топливо. Парламентарии считают, что с помощью квот можно будет сдержать рост цен на топливо в рознице.