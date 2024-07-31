В России стабилизировалась ситуация с ценами на бензин Аи-95
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Первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин заявил, что повышение цены на бензин Аи-95 было временным, в настоящее время ситуация стабилизировалась, пишет ТАСС со ссылкой на совместное заседание комитетов Госдумы.
«По 95-му бензину — там действительно в июле произошел всплеск оптовых цен. На данный момент, в течение последней недели, благодаря принятым мерам удалось данный всплеск подавить», — заявил Сорокин.
Первый замминистра подчеркнул, что оптово-розничная маржинальность на бензин Аи-92 и дизельное топливо находится на высоком уровне, а запас ее прочности очень большой.
Ранее сообщалось, что в Госдуме задумались о введении квот на бензин после всплеска цен на топливо. Парламентарии считают, что с помощью квот можно будет сдержать рост цен на топливо в рознице.