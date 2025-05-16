В России снизили критерий дохода для квалифицированных инвесторов

Банк России принял решение снизить критерий среднего размера годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора. Раньше он составлял 20 млн руб., а теперь — 12 млн руб., сообщает РИА Новости .

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута подтвердил, что уровень среднего годового дохода для признания «квалом» снижен.

Он подчеркнул, что новый критерий — 12 млн руб. — указан в нормативном акте. Этот документ в пятницу был одобрен советом директоров ЦБ для направления в Минюст.

При этом Банк России не стал снижать имущественный критерий. В ЦБ не видят в этом смысла. Сейчас этот критерий составляет 12 млн руб., а в 2026 году он вырастет до 24 млн руб.

Мамута добавил, что появление новых критериев и их сочетание только расширяет возможность признания «квалом».

Ранее ЦБ не исключил, что профучастники могут ввести плату за экзамен на «квала». Однако регулятор надеется, что цена окажется разумной.