В России резко выросло производство сидра и медовухи

С начала текущего года в России наблюдается значительный рост производства сидра, пуаре и медовухи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

За январь–февраль 2025 года было произведено 1,996 млн декалитров этих алкогольных напитков, что составляет почти 40% от объема, который был выпущен за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, за 2 зимних месяца общее производство пива и пивных напитков, а также напитков, полученных в результате брожения, возросло до 128,765 млн декалитров (+6,1%).

Ранее эксперт объяснил падение продаж водки и коньяка в России, которое началось с начала текущего года. По его словам, в последнее время активизировалась и нелегальная продажа спиртного, в том числе через интернет.