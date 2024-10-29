В России резко снизится количество торговых центров

Как отмечают IBC Real Estate и Parus Asset Management, это на 70% ниже, чем по итогам 2015–2019 годов, и на 75% ниже показателей, которые были в 2002–2014 годах.

С 2002 года по 2014 средний объем ввода был 1,4 млн кв. м в год. Показатели начали снижаться с 2015 по 2019 годы, когда среднегодовой объем ввода был 1,2 млн «квадратов». Аналитики считают, что на это повлияла дороговизна строительства и кредитов.

По итогам 2022–2027 годов рынок будет расти только за счет строительства крупных ТЦ. При этом некоторым объектам уже в ближайшем будущем понадобится реконцепция.

Ранее стало известно, что число парковок возле жилых домов в России может уменьшиться. При этом предлагается внедрить платные паркинги в регионах.