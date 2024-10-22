Число парковок возле жилых домов в России может уменьшиться

В стране могут уменьшить число парковок возле жилых домов. С 2026 года российское правительство хочет ввести гибкое нормирование количества машино-мест на земельных участках под многоэтажную застройку, пишет газета «Известия» .

Как прописано в дорожной карте Минтранса РФ, Минстрою было поручено изменить соответствующие нормы к декабрю следующего года. Считается, что данный подход позволит уменьшить давление на транспортную сеть городов.

При этом в планах — широкое внедрение платных паркингов в регионах. Плотность и параметры машино-мест должны изменяться в зависимости от объектов капстроительства и дорог.

На сегодняшний день для одного ЖК эконом-класса, по нормативу, предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого — 1:1. Предлагаемый стандарт позволит выбирать количество парковок по ситуации.

«Мы движемся к ситуации, когда владение автомобилем в большом городе становится непозволительной роскошью», — считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

По его словам, при строительстве крупных ЖК территория для резидентного размещения машин, то есть на ночевку, уменьшается. Придомовые территории заполняются автомобилями, проезды оказываются блокированы, из-за этого есть трудности для проезда скорой помощи и пожарных.

Кроме того, к будущему маю МВД РФ будет готовить изменения в ПДД, в которых пропишут запрет на стоянку на парковочных местах для зарядки электромобилей. Некоторым видам транспорта еще будет ограничена парковка в жилых зонах.