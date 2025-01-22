В России резко подорожала водка

Водка стала лидером среди продовольственных товаров по росту цен с начала 2025 года. Она подорожала на 4,6%, сообщает « Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

Стоимость данного алкогольного напитка возросла на 0,8% за период с 14 по 20 января. Также среди продуктов подорожали говядина и маргарин — цены на них увеличились на 0,6%.

Кроме того, увеличилась стоимость пастеризованного молока и пшена (+0,5%), а также свинины, сливочного масла и сметана (+0,3%).Мороженая рыба, сыры, подсолнечное масло и соль возросли в цене на 0,4%.

А вот овощные консервы подешевели за неделю на 0,8%, яйца — на 0,6%, сахар-песок и вермишель — на 0,1%.

Как отмечает Росстат, в прошлом году продукты подорожали в целом на 11,4%, алкоголь — на 8,3%.

Ранее в Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары в магазинах. На рассмотрение нижней палаты парламента внесли законопроект об ограничении совокупной торговой наценки 100 процентами.