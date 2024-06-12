В России резко подорожает иван-чай

В России иван-чай подорожает до 3-5 тыс. рублей за 1 килограмм, а оптовая цена вырастет до 1,5 тыс. рублей, что на 500 рублей превышает показатель прошлого года, сообщает Mash .

Подорожание связывают с подскочившим на 30% в прошлом году спросом у россиян и запланированными массовыми поставками напитка в Китай.

Весной прошлого года отечественные производители презентовали напиток в Поднебесной. Китайцы оценили мягкость и аромат иван-чая, поэтому тестовые партии отправятся в КНР в ближайшее время.

В России собирать иван-чай начнут 19 июня. Согласно прогнозам, в этом году ожидается урожай на 20% больше, чем в 2023 году. При этом спрос у россиян вырос на 30%, а в стране наблюдается дефицит сборщиков. Теперь покупать у них 1 кг иван-чая придется за 50 рублей вместо 40 рублей в 2023 году.

Ранее стало известно, что весенние заморозки и засуха в России привели к росту цен на черешню в 5 раз. В настоящее время купить килограмм черешни можно за 400-800 рублей.