В России весенние заморозки и засуха привели к росту цен на черешню в 5 раз

Аномальная засуха и заморозки на юге России привели к уничтожению урожая черешни, что в конечном итоге привело к резкому скачку цены в 3, а местами в 5 раз в сравнении со стоимостью ягоды в аналогичный период 2023 года, сообщает Baza .

В настоящее время купить килограмм черешни можно за 400-800 рублей. Производители сообщают, что спрос превышает предложение в несколько раз. В 2023 году в Орловском с одного дерева собирали от 50 килограммов ягоды, а в 2024 году удалось собрать лишь 7 килограммов. На урожай сильно повлияли заморозки и засуха.

В более выгодном положении оказались производители из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Там весна была комфортной, урожай получился хорошим, а цены на ягоду из этих стран варьируются от 1 до 1,5 тысячи рублей за килограмм. И это без учета логистики и транспортировки.

На рынках и в магазинах на импортную черешню ценовой диапазон начинается от 2000 рублей, а заканчивается 3500 рублей. Эта стоимость, в сравнении с прошлогодней, выше в 5 раз.