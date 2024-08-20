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В компаниях России увеличился спрос на специалистов со знанием китайского языка

С 2024 года спрос на специалистов со знанием китайского языка увеличился в российской сфере IT на 31%, сообщает RuNews24.ru . В основном их ищут в финансовых, дистрибуторских и телеком-отраслях для выстраивания международных отношений с бизнес-партнерами из Поднебесной.

«Сейчас многие даже смеются, что международные математические олимпиады выигрывают этнические китайцы, которые выступают за технологически развитые страны, в том числе и США», — сказал эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков.

По его словам, такое развитие событий свидетельствует о том, что к традиционной востребованности английского языка прибавился и китайский.

На ситуацию влияют и введенные против России санкции, утверждают IT-специалисты.

Как отметил руководитель Центра развития цифрового спорта в университете Уфы Святослав Пегов, логично, что в условиях блокировок платежей российский IT-бизнес начал искать альтернативные рынки.