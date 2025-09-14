В России растет производство ультрапастеризованного молока

К концу текущего года производство ультрапастеризованного молока в России вырастет до 1,65 млн тонн (почти на 5%). Это связано с растущим спросом со стороны кофеен и других заведений общепита, сообщает «Коммерсант» .

Заведения общепита предпочитают использовать такое молоко из-за его способности долго храниться при комнатной температуре. Это значительно сокращает издержки. Ультрапастеризация молока подразумевает его кратковременный нагрев до очень высокой температуры с последующим быстрым охлаждением. Этот процесс уничтожает патогенные микроорганизмы и споры.

Согласно исследованию Россельхозбанка, по сравнению с 2020 годом рост производства ультрапастеризованного молока в стране вырастет на 40%.

Как отметил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов, к концу года наибольший вклад в производство ультрапастеризованного молока внесут компании из центральной части России и Поволжья. Они обеспечат 37% и 26% от общего объема продукции соответственно, что составляет свыше 600 тыс. тонн и 420 тыс. тонн.

Дальнов добавил, что Сибирь произведет 170 тыс. тонн молока (не менее 10%). Оставшиеся федеральные округа обеспечат от 3% до 8% продукции.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев текущего года производство яиц в России увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом продукции оказалось больше, чем нужно.