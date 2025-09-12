Кризис перепроизводства яиц наблюдается в России

Производство яиц в России за шесть месяцев текущего года увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом продукции оказалось больше, чем нужно. В регионах наблюдается перепроизводство яиц, сообщает «Коммерсант» .

Еще недавно цены на яйца были больной темой у россиян. Однако период роста сменился обвалом — за год стоимость продукции снизилась более чем на 25%. По данным на 3 сентября, десяток яиц первой категории стоил в среднем 53,3 руб., второй категории — 40 руб.

Яйца подешевели из-за перепроизводства. Предложения становится все больше, но спрос при этом не растет. Между тем рентабельность производства упала до 11,01%. Производители не могут подстроиться под меняющиеся условия рынка.

Многие из них в прошлом году нарастили поголовье, так был зафиксирован дефицит и рекордные цены. Оно выросло на 0,9%, до 483,8 млн. Новые мощности уже запущены, остановить их тяжело. Из-за низкого спроса убытков и издержек становится все больше.

Многие участники рынка надеются, что ситуация изменится осенью, когда спрос начнет потихоньку расти. Также некоторые производители пытаются оптимизировать производство.

Ранее стало известно, что российские фермеры массово уничтожают кур из-за убытков. Случаи гибели птиц зафиксированы в Удмуртии и Краснодарском крае.