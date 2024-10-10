В России рассмотрят вопрос о ставке утильсбора для сельхозтехники

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство обсудит вопрос о ставке утильсбора для сельхозтехники. По его словам, это защитит Россию от льготного импорта, сообщает ТАСС .

Глава Минфина отметил, что ставки утильсбора с 2024 по 2030 годы на сельхозтехнику пока что не индексируются. Поэтому он предложил проработать этот вопрос ко второму чтению бюджета на следующую трехлетку. Индексацию утильсбора на комбайны, машины сельхозназначения и т. д. рассмотрят в правительстве.

По словам Силуанова, эта мера будет направлена на защиту российских производителей от дешевого импорта. А полученные средства пойдут на развитие отечественного машиностроения.

Силуанов добавил, что в России заметен рост импорта сельхозтехники, которая субсидируется в странах-производителях и которая «не защищена утильсбором» в нашей стране. Предложенная мера станет защитой от льготного импорта и поддержит отечественных сельхозпроизводителей.

С 1 октября в России повысился утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых машин, а также для спецтехники. Новые ставки будут увеличиваться каждый год в течение шести лет.