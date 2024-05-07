В России продолжает подорожать металлолом

MMI: металлолом в России подорожал на 5-10% с начала года

Стоимость лома черных металлов в России с начала текущего года выросла на 5-10% в зависимости от региона. Это одним из основных видов сырья для электросталеплавильных заводов в стране, сообщает Lenta.ru .

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), в Уральском федеральном округе (УФО) сырье подорожало до 31 396 рублей (+10%) за тонну с оплаченной перевозкой, в ЮФО — до 32 331 рубля (+6,3%), в ЦФО — до 30 823 рублей (+5,2%), в СФО — до 29 033 рублей за тонну (+5,6%).

При этом повышение цен на сырье продолжает ускоряться. По итогам прошлого года в УФО металлолом подорожал на 10% и лишь в Сибирском федеральном округе — 15%.

По мнению экспертов, подорожание связано со снижением числа независимых сборщиков лома, а также вымыванием мелких и консолидация крупных компаний.

Ранее стало известно, что российская компания «Норникель» перенесет мощности медного завода в Китай. Его модернизация усложнилась после проблем с оборудованием Запада. Это позволит компания уйти от больших потерь.