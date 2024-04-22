«Норникель» перенесет мощности Медного завода в Китай

Компания «Норильский никель» планирует перенести плавильные мощности Медного завода. Его модернизация усложнилась после проблем с оборудованием Запада, сообщает «Интерфакс».

Плавильные мощности перенесут в Китай, где заключат СП с одной из китайских компаний. Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что благодаря проекту компания сможет уйти от больших потерь, вызванных имеющимися сейчас трудностями с расчетами, отказами от поставок, скидками на металл, созданием товарных запасов.

«По расчетам компании, из-за этого «Норникель» сейчас может рассчитывать только на 80% от своих доходов досанкционного периода. Стоимость транзакций, различные комиссионные вознаграждения, оплата услуг посредников достигают 5-7% от стоимости продукции». Владимир Потанин Президент «Норникеля»

Компания «Норникель» и ее продукция не включены в санкционные списки, однако предприятие сталкивается с последствиями добровольных отказов от российского товара в Европе.