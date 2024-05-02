В России продолжает дорожать табачная продукция

Цены на табачную продукцию в РФ продолжают расти. По итогам I квартала текущего года наибольший рост стоимости зафиксирован у жевательного табака, сообщает «Интерфакс» .

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), за первые 3 месяца 2024 года стоимость жевательного табака выросла до 660 рублей за упаковку (+35%). В прошлом году ее стоимость составляла 488 рублей.

Также выросли цена на папиросы — 247 рублей (+25%), бестабачную смесь для кальяна — 174 рубля (+17%), сигары — 1 668 рублей (+13%), сигареты — 173 рубля (+8%) и стики — 179 рублей (+6,5%).

В I квартале этого года отечественный рынок сигарет и папирос вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт никотинсодержащей продукции подскочил в 5 раз. Российское производство данной продукции с января по апрель увеличился на 9%.

Ранее стало известно, что за минувший год продажи сигарет и папирос в РФ сократились практически в 1,5 раза. При этом отмечен рост за год доли людей, которые ведут здоровый образ жизни.