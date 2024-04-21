Продажи сигарет уменьшились в России в 2023 году

За минувший год продажи сигарет и папирос в РФ сократились практически в 1,5 раза, сообщает РИА Новости .

Эти данные указаны в докладе об итогах работы Минздрава страны.

Также отмечен рост за год доли людей, которые ведут здоровый образ жизни, — с 7,2 до 9,1 на 100 тыс. населения.

За пять лет в РФ снизилось потребление алкогольных напитков: с 9,43 л этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 в 2023 году. Еще жители стали чаще обращаться в медучреждения по вопросам здорового образа жизни — рост составил 3,5 раза, если сравнивать с показателями 2020 года.

Министр здравоохранения страны Михаила Мурашко отметил, что к 2030 году в России планируется уменьшить распространенность курения на 18,6%, а потребление спиртного — до 8,4 л на человека.