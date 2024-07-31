В России продлили запрет на продажу бензина за границу на сентябрь-октябрь

Сорокин: для подстраховки запрет на продажу бензина из РФ продлили до октября

Запрет на продажу топлива за границу продлили до конца октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Эмбарго на экспорт этого вида топлива продлили, чтобы «подстраховаться». Вводить запрет на продажу за границу дизеля пока не планируют. Однако правительство планирует разработать ограничения для его вывоза непроизводителями.

Сорокин добавил, что отечественные энергетические компании соблюли рекомендации властей по наращиванию запасов топлива. Сейчас они больше средних исторических уровней.

Ранее в России стабилизировалась ситуация с ценами на топливо. До этого в июле стоимость бензина выросла.