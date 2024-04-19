В России продажи маринованных шашлыков выросли в 11 раз до майских праздников

Сервис доставки продуктов из магазинов и ресторанов СберМаркет и финтех-компанией ЮMoney проанализировали покупки россиян и выяснили, что в первой половине апреля в 11 раз увеличились продажи маринованных шашлыков, сообщили в пресс-службе СберМаркета.

Согласно проведенному исследованию, в первую половину апреля на 39% увеличились продажи свежего мяса, чем за аналогичный период в прошлом году. Оборот платежей в этой категории вырос на 53%, а покупателей стало больше на 39%.

Самым популярным продуктом у россиян стал маринованный шашлык. Его купили в 11 раз больше, чем за аналогичный период в 2023 году. В сравнении с данными прошлого года, жители страны на 60% чаше стали отдавать предпочтение шашлыку из индейки, свинину покупают на 40% больше, говядину — на 30%, а курицу на 28%.

Среди закусок к мясу пользуются спросом огурцы и картофель. Продажи выросли на 42%. Продажи лаваша увеличились на 46%.

Ранее врач-кардиолог дала советы по подготовке к дачному сезону. Она рассказала, какие препараты должны быть в аптечке, чтобы шашлыки не навредили здоровью.