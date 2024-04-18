В России приходит конец дешевому труду и начинается «революция зарплат»

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов считает, что высокие заработные платы военнослужащих задают новые ориентиры для рынка труда. Он уверен, что в стране приходит конец дешевому труду и начинается «революция зарплат», сообщает РБК .

В своей аналитической записке экономист указал, что военные, получающие высокую зарплату, не будут возвращаться на свои рабочие места с кратно низкой компенсацией. Население перестанет быть готовым к низкооплачиваемому труду.

«Высокие выплаты военнослужащим уже сегодня автоматически задают ориентир для рынка труда, хотя бы из соображений удержания занятых», — сообщается в докладе.

Статистика подтверждает, что реальные зарплаты по итогам прошлого года выросли на 7,8%, реальные доходы граждан — на 5,4%, а потребление услуг и товаров — на 5,9%. Белоусов считает, что после окончания СВО этот фактор для рынка труда сохранится.

Ранее руководитель инженерно-строительной компании «Мандарин-Строй» Александр Корягин отметил, что строительный бизнес называют локомотивом экономики. Однако отток мигрантов больно ударил по компаниям, а в будущем Россию ждут кадровый голод и приход еще одного социального класса — «новых рабочих».