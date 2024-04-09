Эксперт Корягин: в России ожидается кадровый голод в строительной отрасли

Строительный бизнес называют локомотивом экономики. Однако отток мигрантов больно ударил по компаниям, а в будущем Россию ждет кадровый голод и приход еще одного социального класса — «новых рабочих», сообщил РИАМО руководитель инженерно-строительной компании «Мандарин-Строй» Александр Корягин.

Основным персоналом строительных компаний всегда были мигранты, поэтому их отток больно ударил по отрасли. Из-за нехватки рабочих рук останавливается стройка, клиенты возмущаются, а застройщик теряет доход.

«По официальным данным, дефицит кадров в некоторых категориях доходит до 40%! Да, тому виной и знаменитая „демографическая яма“ 90-х, и отсутствие среднего специального строительного образования в полном объеме. Но половина страны еще не обеспечена жильем — кто его будет строить?» — задался вопросом эксперт.

При этом аналитики прогнозируют появление нового социального класса — «новые рабочие». По мнению специалиста, они будут замотивированы, аккуратны и обладать профессиональными навыками.

«Ремесло строителя, сварщика, каменщика из разряда непрестижных перейдет в разряд самых актуальных: ведь, чтобы начать зарабатывать до 100 000 рублей, нужны минимальные вложения. А именно: пройти обучение у профессионалов в какой-то из областей, купить робу, инструменты — и можно начинать», — добавил Корягин.

Он также подчеркнул, что зарплаты в этой отрасли будут постоянно расти. В какой-то момент монолитчики станут зарабатывать больше, чем средние специалисты IT-отрасли.