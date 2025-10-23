В России предложили ввести специальный налоговый режим для ПВЗ

В письме АУРЭК напоминает, что в июле ведомство уже поддержало введение ОКВЭДа. Теперь же предлагается закрепить все на законодательном уровне. В том числе обдумать специальный налоговый режим, так как, по мнению ассоциации, ОСНО и УСН не отвечают специфике этой деятельности.

Отраслевой спецрежим предлагают протестировать в пилотных регионах. По предварительным данным, он может включать фиксированный налог, зависящий от числа ПВЗ, а также льготную ставку на доходы и прибыль. Такая система легализует бизнес и уменьшит нагрузку на него.

«Легализация и стандартизация деятельности ПВЗ позволят создать прозрачные и справедливые условия для сотен тысяч предпринимателей и обеспечить устойчивый рост занятости», — подчеркнула председатель совета, исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая.

В компании ADG group отметили, что большинство владельцев магазинов в традиционной рознице (64%) поддерживают введение закона, который регулировал бы работу маркетплейсов, поскольку, по их мнению, все участники рынка должны работать в одинаковых условиях.

