Запрет для маркетплейсов предоставлять скидки — это ограничение конкуренции

Большинство владельцев магазинов в традиционной рознице (64%) поддерживают введение закона, который регулировал бы работу маркетплейсов, поскольку, по их мнению, все участники рынка должны работать в одинаковых условиях, сообщили РИАМО в компании ADG group, которая провела соответствующий опрос.

При этом 70% опрошенных выступили против запрета для маркетплейсов предоставлять скидки, считая это ограничением конкуренции, подчеркивается в исследовании. Не нашла поддержки среди предпринимателей и идея ограничить число ПВЗ в торговых центрах. Только каждый третий (38%) высказался против их размещения в ТЦ. Остальные полагают, что наличие ПВЗ в объектах торговой недвижимости сделает ТЦ более привлекательными для посетителей.

Три четверти опрошенных предпринимателей (76%) высказались за введение льгот и налоговых послаблений для малого бизнеса в традиционной рознице. По их мнению, это поможет развитию ретейла. Одновременно с этим 80% отказались от идеи обложить маркетплейсы дополнительным налогом, за счет которого можно было бы финансировать подобные льготы. Респонденты отметили, что такое повышение повредило бы развитию честной конкуренции.

Больше половины предпринимателей нейтрально относятся к маркетплейсам. Шесть из десяти (58%) отметили, что они не мешают им вести бизнес. На нечестную конкуренцию со стороны маркетплейсов пожаловались 17% респондентов, еще 11% назвали их непрозрачными компаниями, которые разрушают традиционный ретейл в погоне за прибылью. Двое из ста (2%) отметили, что маркетплейсы продают некачественные товары и тем самым снижают доверие ко всем, кто работает в ретейле. В то же время 12% респондентов считают маркетплейсы будущим торговли и не сомневаются, что их развитие рано или поздно приведет к исчезновению магазинов в традиционной рознице.