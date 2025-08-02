В России предложили создать госбанк для кредитования по низким ставкам

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать в стране специализированный госбанк, где граждане смогли бы брать займы по низким ставкам в 2-3%. Об этом сообщает ТАСС .

«Надо радикально менять политику в области розничного кредитования», — подчеркнул Миронов.

Он уточнил, что в таком госбанке россияне могли бы рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги, а также оформлять займы по минимальным ставкам.

Политик привел данные ВЦИОМ, по которым 15% россиян, большинство из них являются клиентами микрофинансовых организаций (МФО), готовы обратиться даже к «черным кредиторам», если они предложат ставку на 7 проц. п. ниже, чем у легальных организаций. Также около 6% россиян согласны на такой шаг, если ставка будет ниже только на 1 пункт.

По мнению Миронова, люди уже настолько привыкли к кредитам, что готовы идти куда угодно, если там не будут задавать лишних вопросов и сделают более низкую ставку.