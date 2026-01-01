В России повысились минимальные цены на водку и коньяк

В стране с 2026 года увеличились минимальные цены на крепкий алкоголь: водку, коньяк и бренди, сообщает «Интерфакс» .

По приказу российского Минфина, минимальная розничная цена водки теперь будет 409 рублей за 0,5 л, бренди — 605 рублей, коньяка — 755 рублей. В прошлом году этот показатель для водки был 349 рублей за 0,5 л, бренди — 472 рубля, коньяка — 651 рубль.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 1 января составляет 337 рублей (287 рублей в минувшем году), оптовая — 351 рубль (299 рублей) за 0,5 л.

Так, минимальная отпускная стоимость бренди выросла до 457 рублей (364 рубля) за 0,5 л, оптовая — до 463 рублей (383 рубля), на коньяк — до 546 рублей (500 рублей), оптовая — до 577 рублей (527 рублей).

В стране минимальные цены на водку устанавливаются с 2009 года. Это делается для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года в РФ ввели минимальные цены на коньяк и бренди, а с 2016 года аналогичные меры применили в отношении шампанского.

Ранее «Руспродсоюз» рассказал, что, по данным на 15 декабря, стоимость водки в РФ в 2025 году выросла на 15,1%.

