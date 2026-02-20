В России появилась первая органическая конина

сегодня в 14:05

Роскачество: в Якутии выдали сертификат на производство органической конины

Первая органическая конина была создана в РФ. Сертификат соответствия требованиям производства таких продуктов выдали изготовителю из Якутии, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Производство находится в селе Магарас в Горном Улусе в Якутии. Сертификат выдали индивидуальной предпринимательнице Вере Лихановой.

Статус органической конины выдают тем, чья производственная цепочка соответствует конкретным требованиям. Речь идет как о содержании животных, так и переработке мяса, других факторах.

Национальный стандарт дает гарантию того, что продукцию создали без добавления стимуляторов роста, различных антибиотиков, добавок и ГМО. В ведомстве отметили, что в РФ органическим именуется исключительно товар, которому дали сертификат в аккредитованном органе.

Подписывайтесь на РИАМО вMAX.